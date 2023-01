Marlène (Mariés au premier regard) évacuée en urgence avec sa famille, un dimanche sacrément mouvementé

Il y a les dimanches reposants, passés en mode balades, farniente, repas de famille et siestes à gogo et il y a les autres. Pas de douce journée pour basculer lentement sur une nouvelle semaine de travail pour Marlène, candidate de Mariés au premier regard, son chéri Sébastien Serrano, Lola, la fille de ce dernier et Sandro, leur petit garçon de 7 mois. Tout le clan a été contraint de quitter l'appartement qu'il habite dans la ville de Nice pour se sauver la vie. En cause ? Un départ d'incendie comme l'a indiqué la jeune femme dans sa story Instagram (voir notre diaporama)

Sur la première image, on découvre un épais nuage de fumée, obstruant toute une partie de la rue dans laquelle Marlène et ses proches sont installés : "Évacuer ton appart parce qu'il y a le feu dans le quartier... C'est le dimanche que j'ai décidé de mener", indique-t-elle avec l'humour qu'on lui connaît. Un désagrément qui leur a permis d'éviter le pire. Elle a d'ailleurs donné des nouvelles très encourageantes quelque temps plus tard : "Pas de blessés heureusement, les pompiers sont arrivés super rapidement." On ignore encore s'ils ont pu regagner leur appartement mais ils ont au moins la vie sauve.

D'après des informations relayées par Nice-Matin, le départ de feu a concerné une boulangerie de l'avenue Borriglione dans le quartier de la Libération à Nice. Si l'origine de l'incendie n'est pas connue, pas de blessés graves à déplorer. Seule une personne impliquée a été transférée à l'hôpital Pasteur par précaution.

Un bonheur inébranlable

Rien ne peut venir perturber le bien-être dans lequel semble flotter Marlène depuis plusieurs années. Si la candidate a fini plus malheureuse que jamais son aventure Mariés au premier regard, elle ne savait pas que le meilleur l'attendait. Depuis sa rencontre avec Sébastien Serrano, par le biais de Florian, autre participant du programme, la jeune femme est sur son nuage. Les tourtereaux sont devenus parents d'un petit Sandro, dont les premiers jours ont été sources de panique, et ils devraient d'ici quelques semaines se passer la bague au doigt. Seul un feu éteint pourrait donc perturber son équilibre : celui de leur passion.