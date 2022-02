Marlène Schiappa agressée sexuellement : elle a été victime de plusieurs tentatives de viol

A l'aube de ses 40 ans, Marlène Schiappa a un parcours très riche. On la connaît pour être l'une des figures des gouvernements sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais sa vie personnelle est décrite désormais dans une biographie, La Vraie Marlène - Enquête sur une ministre qui dérange. Une existence durant laquelle elle n'a pas été épargnée, comme le montre cet ouvrage aux éditions Robert Laffont, signé Florian Anselme. Si elle a vécu une première histoire d'amour tragique, elle a aussi fait face à des agressions sexuelles, des épreuves qui ont renforcé son besoin de lutter pour les droits et la protection des femmes. Closer en publie des extraits.

Lors de son adolescence, Marlène Schiappa s'est retrouvée avec sa soeur Carla face à un exhibitionniste : "Un homme surgit et ouvre son manteau pour leur dévoiler ses parties intimes." Le temps passant, la jeune Marlène Schiappa doit affronter un autre événement traumatisant, plus grave encore : un tentative de viol dans le métro. "A l'époque, un homme l'avait saisie violemment pour l'amener dans un coin et la bloquer contre un mur pendant qu'un autre surveillait les environs", rapporte Closer. Pour elle, c'est la fin : "Ça y est, je vais y passer. Il va me violer", se dit Marlène Schiappa. En frappant dans l'entrejambe son agresseur, elle arrive à s'enfuir. Nouvelle agression à 19 ans : "Dès que les portes se referment, d'une main, l'intrus sort son sexe et commence à se masturber. De l'autre main, il plaque sa victime avec une grande violence... Elle est finalement sauvée in extremis par l'intervention de l'ami chez qui elle se rendait", d'après le livre.

Un succession d'événements graves et traumatisants qui ont construit la ferme volonté de Marlène Schiappa de se battre contre les agressions et les incivilités faites aux femmes. Qu'elle n'a pas été la fierté de celle qui est aujourd'hui mère de deux enfants et mariée à Cédric Bruguière depuis quinze ans quand elle est devenue secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Depuis 2020, elle est désormais ministre déléguée chargée de la Citoyenneté auprès du ministère de l'Intérieur.