Marlène Schiappa et Cyril Lignac en cuisine : un direct attendu et sans traitement de faveur

Des Miss, des comédiens, des chanteurs... ils ont été nombreux à montrer leurs qualités de cuisinier (ou non) dans l'émission Tous en cuisine. A présent, c'est une femme politique, Marlène Schiappa, qui va se mettre aux fourneaux en direct sur la sixième chaîne. Une information signée Le Parisien.

La ministre déléguée à la Citoyenneté préparera des oeufs moelleux sauce meurette et un pithiviers jambon-fromage avec le chef Cyril Lignac. Un moment gourmand qui sera diffusé le mercredi 29 décembre 2021 à 18H40. Mais ce n'est pas depuis son appartement que la mère de famille va cuisiner mais des cuisines du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, dans le VIIIe arrondissement de Paris.

Une invitation lancée par l'équipe du chef animateur et, comme on l'apprend, Marlène Schiappa n'a pas eu le droit à un traitement de faveur : "J'ai joué le jeu et je découvre la recette le jour J comme les autres participantes qui sont souvent très douées."

Inviter une personnalité politique peut étonner mais ce choix fait la joie de Marlène Schiappa. "Ils savaient que j'adore la cuisine. Je fais beaucoup de plats méditerranéens et de desserts. Mais on m'a dit avant l'émission que ce ne serait ni l'un ni l'autre", a-t-elle raconté à nos confrères. Si la femme de 39 a accepté notamment de participer à cette émission de divertissement c'est pour mettre en lumière une fondation. Elle explique : "Je leur ai proposé de tourner cette émission au profit d'Orpheopolis, de la Fondation maison de la gendarmerie et l'oeuvre des pupilles, des associations d'orphelins des pompiers, policiers et gendarmes. Afin de profiter de cette exposition pour les mettre en lumière. Et ils ont tout de suite accepté. Je les en remercie."

Rendez-vous donc mercredi en fin de journée sur M6.