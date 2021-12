Diaporama Marlène Schiappa et Cyril Lignac en cuisine : un direct attendu et sans traitement de faveur

1 / 12 Marlène Schiappa et Cyril Lignac en cuisine : un direct attendu et sans traitement de faveur

2 / 12 La ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, rend hommage à Renée Périni-Pagès lors d'une célébration à l'hôtel Beauvau à Paris, France. © Aurélien Morissard/Panoramic/Bestimage

3 / 12 Cyril Lignac - Cérémonie de remise des insignes de Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres à Pierre Hermé et de Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres à David Sinapian au Ministère de la Culture à Paris, le 23 septembre 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

4 / 12 Marlène Schiappa - Cérémonie de remise du Prix de la Laïcité Place Beauvau à Paris. Le 9 décembre 2021

5 / 12 Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté lors de la remise des prix "Humour et politique" du Press Club de France à Issy les Moulineaux le 7 décembre 2021.

6 / 12 Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté lors de la remise des prix "Humour et politique" du Press Club de France à Issy les Moulineaux le 7 décembre 2021. Marlène Schiappa a reçu le Grand Prix 2021 pour : "On ne va pas s'interdire les plans à trois"

7 / 12 Marlène Schiappa lors d'une conférence de presse sur la migration transmanche au ministère de l'Intérieur à Paris le 29 novembre 2021. © Panoramic / Bestimage

8 / 12 Exclusif - Cyril Lignac dédicace son livre "Saisons" à Paris le 7 décembre 2019. © Jonathan Rebboah/Panoramic/Bestimage

9 / 12 Exclusif - Cyril Lignac dédicace son livre "Saisons" à Paris le 7 décembre 2019. © Jonathan Rebboah/Panoramic/Bestimage

10 / 12 Cyril Lignac - Cérémonie de remise des insignes de Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres à Pierre Hermé et de Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres à David Sinapian au Ministère de la Culture à Paris, le 23 septembre 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage





11 / 12 Karine Le Marchand, Cyril Lignac - Cérémonie de remise des insignes de Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres à Pierre Hermé et de Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres à David Sinapian au Ministère de la Culture à Paris, le 23 septembre 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage