Martin Fourcade dévoile sa jolie maison rénovée : "Très content", il partage des images saisissantes !

A 33 ans, Martin Fourcade est un homme un peu plus posé depuis deux ans. Après de nombreuses années passées à faire le tour du tour du monde pour décrocher de magnifiques médailles (il est quintuple champion olympique de biathlon), l'ancien champion a aujourd'hui le temps de se lancer dans des projets personnels. Il a pris sa retraite en 2020, une annonce qui avait peiné tous les passionnés de biathlon.

Actif sur les réseaux sociaux, suivi par plus de 500 000 abonnés sur Instagram, Martin Fourcade a plongé sa communauté dans son intimité le 1er juillet 2022. Dans sa story, le biathlète a publié plusieurs images d'un grand projet de rénovation, celui de sa cuisine (voir le diaporama). Pour ce faire, il a fait appel aux services de l'un des leaders dans le domaine... Un partenariat sans aucun doute très utile pour obtenir une nouvelle cuisine flambant neuve à prix réduit, voire peut-être même gratuite.

Quoi qu'il en soit, Martin Fourcade a réalisé l'un de ses rêves en changeant complètement la disposition de son intérieur. Sa toute nouvelle cuisine, ouverte et moderne, a été installée dans une toute autre pièce que celle d'origine. Trônant dans une pièce offrant une grande vue sur l'extérieur avec une baie vitrée, la nouvelle cuisine de Martin Fourcade est dans des teintes foncées et ressort d'autant mieux que le sol est clair. Les plaques de cuisson sont situées sur un ilot central, où il est possible de prendre place grâce à deux chaises hautes. Un table à manger en bois a été installée juste à côté. Pratique pour les déjeuners en famille.

Martin Fourcade est l'heureux papa de deux petites filles prénommés Manon (6 ans et demi) et Inès (5 ans), fruit de son amour pour sa compagne Hélène Uzabiaga. A l'annonce de sa retraite il y a un peu plus de deux ans, le grand passionné de sport avait déclaré vouloir se concentrer sur sa famille. "Une chose me pousse à arrêter : c'est l'envie de pouvoir vivre sans cette pression qui m'a fusillé parfois (...) Cette attente est très lourde à porter parfois. Ça concerne tous les secteurs de ma vie, mais avant tout avec mes filles", avait commenté Martin Fourcade auprès de L'Equipe.