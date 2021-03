Martin Fourcade : Moment complice et câlin avec sa fille pour son anniversaire

"Quatre ans déjà, pour le plus doux des cadeaux". C'est par ces mots, accompagnés d'une belle photo de sa fille et lui que le quintuple champion olympique de biathlon a souhaité montrer tout l'amour qu'il a pour son enfant, Inès, qui vient de fêter son quatrième anniversaire. Également papa d'une petite Manon (6 ans), l'ancien sportif de 32 ans, profite de sa retraite pour partager de tendres moments avec ses filles et sa femme Hélène.

En annonçant sa retraite sportive le 13 mars 2020, Martin Fourcade a laissé un grand vide au sein de sa discipline et du sport français en général. Pour rappel, celui que l'on surnomme l'ogre catalan a raflé cinq médailles d'or aux Jeux olympiques et treize titres de champion du monde, rien que ça ! De plus, le français détient de nombreux records dans son sport, où il est considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps.