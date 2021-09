Martin Fourcade, papa fier : déclaration d'amour et joli portrait de sa fille Manon, 6 ans

Née le 10 septembre 2015, Manon est la fille aînée de Martin Fourcade et sa compagne Hélène Uzabiaga. Le couple a une autre fille, Inès, venue au monde le 23 mars 2017.

Cet été, la petite famille a profité de vacances dans les Pyrénées-Orientales, la région natale de Martin Fourcade. Il a publié, toujours sur Instagram, de superbes photos des paysages et une de lui en compagnie d'Hélène et leurs deux filles. "Fin des vacances. À bientôt Pyrénées", commentait Martin pour signifier la rentrée imminente à ses abonnés. Toutes les bonnes choses ont une fin, et les Fourcade en ont fait la triste expérience !

Sa rentrée, Martin Fourcade l'a faite à Annecy ! Il y a organisé, les 3, 4 et 5 septembre, le Martin Fourcade Nordic Fest. L'événement sportif a rassemblé des milliers de spectateurs, venus soutenir les athlètes en lice et danser au rythme des chansons du groupe Jodge et de Gaëtan Roussel. "Une compétition sportive sans public c'est comme une maison sans enfants, cela manque de vie", a réagi Martin Fourcade au succès de ces trois journées de sport de musique.