Martin Fourcade partage une rare photo de son adorable fille Inès pour ses 5 ans

Il peut être parfois difficile de garder son jardin secret quand on est l'une des plus grandes stars de son sport, mais visiblement Martin Fourcade y arrive plutôt bien. L'ancienne vedette du biathlon, champion olympique à 5 reprises et véritable phénomène sur des skis, mène la belle vie après sa retraite prise en 2020. Celui qui est devenu président de la commission des athlètes des Jeux olympiques de Paris 2024, est en couple avec Hélène Uzabiaga, une ancienne championne de ski avec qui il a eu deux filles, Manon (née en septembre 2015) et Inès (née en mars 2017).

Pour la famille Fourcade, ce mercredi 23 mars était une journée toute particulière puisque la petite dernière fêtait son anniversaire et ​​​Martin Fourcade en a profité pour partager une belle photo sur son compte Instagram. Suivi par plus de 508 000 abonnés, celui qui a trouvé son digne successeur en Quentin Fillon Maillet a mis en ligne une publication le jour de l'anniversaire d'Inès qui a fait réagir sa communauté. "5 ans pour mon rayon de soleil", écrit-il en commentaire d'une photo où l'on voit sa fille afficher un large sourire lors d'une journée enneigée à l'extérieur.

Une jolie photo qui a beaucoup plu aux internautes puisqu'ils sont plus de 35 000 à avoir liké la publication et les commentaires soulignent tous la beauté de la petite Inès. "Quelle princesse", "Qu'elle est jolie. Joyeux anniversaire petite poupée" ou encore "Trop jolie bouille et une bonne mine", les abonnés sont tous fans de la petite blonde !