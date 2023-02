Martin Kretz (L'Agence) papa : adorables photos de ses enfants, deux petites têtes blondes à croquer

Jeudi 2 février, TMC a déjà diffusé les deux derniers épisodes de la nouvelle et troisième saison de L'Agence. La série de télé-réalité qui suit les aventures immobilières de la famille Kretz s'est terminée sur de nouvelles ventes de biens de luxe en France et à l'étranger mais aussi sur un triste dénouement pour le client François Berléand. Plus personnellement, les parents Olivier et Sandrine Kretz et leurs quatre garçons, Martin, Valentin, Louis et Raphaël, organisaient leurs grandes vacances au Brésil. C'est vers ce pays d'Amérique du Sud qu'ils aiment se ressourcer chaque année et, où l'un des fils aura eu l'occasion de demander en mariage sa compagne.

Il s'agira du troisième enfant à se marier, après les aînés Martin et Valentin. Martin Kretz justement est particulièrement comblé dans sa vie privée depuis plusieurs années. Le charmant agent immobilier s'épanouit auprès de sa femme Eve et de leurs deux enfants Rosa et Marius (7 ans). Deux petites têtes blondes qu'il prend plaisir à exposer régulièrement sur son compte Instagram officiel. Et à chaque fois, les compliments ne se font pas attendre. "Trop chou", "À croquer", "Trop beaux tous les deux", "Trop mignons", peut-on lire très souvent.