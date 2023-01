Martina Navratilova : L'ex-championne de tennis touchée par un double cancer

L'année débute mal pour l'ancienne tenniswoman Martina Navratilova, puisqu'elle a annoncé ce lundi 2 janvier, par l'intermédiaire d'un communiqué cité par la WTA (Association des joueuses de tennis, ndlr), souffrir d'un cancer de la gorge et du sein. "Ce double coup dur est sérieux mais encore réversible", a expliqué l'ancienne numéro un mondiale des années 80 - lauréate de 59 titres de Grand Chelem en simple et en double entre 1978 et 2006 - avant d'ajouter : "J'espère une issue favorable. Ça va puer un moment, mais je vais me battre avec tout ce que j'ai".

En octobre dernier, lors des finales du tournoi WTA de Fort Worth, où elle réside, elle avait découvert une boule dans sa gorge, ce qui était en réalité un ganglion lymphatique hypertrophié. Elle avait donc effectué des tests le mois suivant pour en savoir davantage. "C'est alors que les médecins ont découvert un cancer de la gorge de stade 1, puis un cancer du sein de stade 1", peut-on lire dans le communiqué.

Elle débutera bientôt un traitement

Alors qu'elle avait déjà suivi un traitement pour un cancer du sein en 2010, Martina Navratilova en débutera un nouveau la semaine prochaine à New York. "Le type de cancer est le HPV et ce type particulier répond très bien au traitement. Ces deux cancers sont à un stade précoce et les résultats sont excellents", indique le communiqué. Elle ne pourra en revanche pas couvrir l'Open d'Australie (du 16 au 29 janvier) pour Tennis Channel, mais "espère pouvoir participer de temps en temps par Zoom".

Pour rappel, elle avait notamment marqué son époque sur les courts pour sa rivalité avec l'Américaine Chris Evert, elle qui avait révélé en janvier 2022 être atteinte d'un cancer des ovaires, avant de déclarer qu'elle était en rémission au mois de mai. Les deux anciennes sportives seraient notamment devenues amis. A noter que Martina Navratilova est également célèbre pour ses prises de positions politiques, que ce soit pour les droits de la communauté LGBT dans les années 80 ou pour faire barrage à l'élection de Donald Trump il y a quelques années déjà.