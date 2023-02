Marwan Berreni (Plus belle la vie) : Son frère sauvagement assassiné aux Etats-Unis, son bel hommage

Révélé en 2009 lorsqu'il rejoint le casting de la série à succès Plus belle la vie, Marwan Berreni a campé le rôle d'Abdel Fedala pendant près de 13 ans ! Aujourd'hui connu du grand public et très actif sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 34 ans affiche toujours une bonne humeur constante et un sourire rayonnant. Pourtant, lui et sa famille sont passés par une période très difficile... En 2013, il doit en effet faire face au décès soudain de son petit frère Bilal.

Si ce deuil est difficile à surmonter, c'est que Bilal Berreni est mort dans des circonstances particulièrement cruelles et injustes. Peintre de rue surnommé Zoo Projet, le jeune homme âgé de tout juste 23 ans est à Détroit, de l'autre côté de l'Atlantique, lorsqu'il se fait tuer par une bande de jeunes jeunes garçons, tous âgés de 17 à 20 ans. Ces derniers l'auraient tué pour lui prendre son argent... Il est retrouvé mort par balle dans un immeuble désaffecté de la ville mais son corps n'est identifié qu'en mars 2014, huit mois après son assassinat !

Malgré les années, Marwan Berreni continue de penser à son frère. Ce jeudi 9 février 2023, il a d'ailleurs posté un hommage sur son compte Instagram. "Il est facile de sortir le gamin de la rue, il est plus dur de sortir la rue du gamin", écrit-il en légende d'une photo laissant apparaître le panneau de la place Bilal Berreni, située dans le 20ème arrondissement de la capitale.