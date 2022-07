Marwan Berreni (Plus belle la vie) séparé de sa belle Tiphaine ? Elle partage un message intriguant...

L'année 2022 pourrait bien être plus difficile que prévue pour Marwan Berreni. Non seulement, il a appris comme le reste du casting de Plus belle la vie l'arrêt définitif de la série emblématique mais en plus, il se pourrait bien qu'il soit séparé de sa compagne.

Le charmant comédien filait aux dernières nouvelles le parfait amour avec une certaine Tiphaine Schirier, une sublime brune avec qui il s'affichait ces deux dernières années. Mais voilà que la jeune femme vient de semer le doute quant à leur relation actuelle. En effet, dimanche 10 juillet 2022, elle s'est saisie de sa story Instagram pour partager un troublant message. Sur une photo captée au bord de la mer, elle écrit : "Même les plus belles histoires ont une fin... #lovestory". (Voir notre diaporama). Tiphaine n'en dira pas plus ni Marwan Berreni d'ailleurs. L'interprète d'Abdel Fedala dans Plus belle la vie n'a rien partagé sur son compte depuis plusieurs jours, ce qui n'est sans doute pas pour rassurer ses fans.

Tout semblait pourtant aller dans le meilleur des mondes entre Marwan et Tiphaine. En juin dernier, ils s'affichaient encore très amoureux sur Instagram. Et, deux mois auparavant encore, ils faisaient ensemble une apparition remarquée sur le red carpet de CanneSeries, multipliant baisers et gestes tendres devant les photographes.

Rappelons par ailleurs que c'est en 2020 qu'ils ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux, quelques semaines seulement après que le comédien a annoncé sa rupture avec une actrice de Plus belle la vie, Myra Tyliann (alias Alison). Au côté de Tiphaine, Marwan Berreni avait non seulement retrouvé son rôle de compagnon mais il en adoptait un autre, celui de beau-père. Car en effet, sa chérie mannequin est la maman d'une petite fille prénommée Noé, aujourd'hui âgée de cinq ans. Elle se plaît à partager régulièrement des photos de sa princesse à ses abonnés. Et force est de constater que le comédien de 33 ans avait très vite été validé par la petite Noé.