Mask Singer : Le paon démasqué, un champion du monde 98 ?

Le 15 novembre 2019, six nouveaux candidats ont été présentés lors du second prime de Mask Singer sur TF1. Les téléspectateurs ont pu découvrir l'abeille, le lion, le délicieux cupcake, le dino, le paon et l'écureuil (aux oreilles de lapin). Sur Twitter, l'un de ces personnages a fait beaucoup réagir les internautes, persuadés d'avoir deviné l'identité de cette mystérieuse star : le paon ! Suite à la diffusion des premiers indices, la Toile s'est enflammée et s'est révélée presque unanime sur ses pronostics.

J'ai sauvé la vie de Kate Hudson

Dans la vidéo dévoilant les premiers indices, le paon déclare : "Hollywood est mon nouveau terrain de jeu". Apparemment débarqué depuis peu dans le milieu du cinéma, il indique que son film a été en lice aux Oscars et qu'il a côtoyé de grandes stars américaines comme Jim Carrey, Bradley Cooper ou Owen Wilson. Plus étonnant encore, le paon confie avoir sauvé la vie de l'actrice Kate Hudson.... Il n'y avait alors plus de doute possible pour les téléspectateurs, la star cachée sous le costume du paon est... Frank Leboeuf !

Champion du monde de football en 1998, le papa de Jade Leboeuf s'est effectivement tourné vers le milieu du cinéma après sa carrière sportive. Il a d'ailleurs joué dans le film Une merveilleuse histoire du temps qui a été le grand favori des Oscars 2015 avec six nominations (dont celle du meilleur film). Par ailleurs, l'ancien footballeur de 51 ans a bien sauvé la vie de Kate Hudson. Cet épisode s'était déroulé pendant une partie de foot improvisée dans le jardin d'Owen Wilson !

Le paon a ensuite interprété le titre d'Elton John I'm still standing. Unanimes, les internautes sont sûrs de leur choix. Frank Leboeuf est bien la célébrité cachée derrière le paon, ils en sont certains. Le jury composé de de Kev Adams, Jarry, Alessandra Sublet et Anggun penche plutôt pour Guillaume Canet ou Jean Dujardin... Alors, le public (ou le jury) a-t-il percé le secret du paon ?