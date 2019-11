Jade Leboeuf assume et montre son acné hormonale : "C'est difficile pour moi"

Mardi 12 novembre 2019, on pouvait voir passer une photo pas comme les autres dans son feed Instagram. Jade Leboeuf a dévoilé une photo d'elle sans retouche, révélant pour la première fois son acné hormonale. Elle explique que ces boutons sont apparus lorsqu'elle a arrêté la pilule. "Quand on n'a jamais eu d'acné et que, soudainement, à 27 ans, on est ravagé de boutons et de marques, on ne se reconnaît plus", écrit-elle.

Un mal-être qui l'a poussée à prétexter d'être malade pour annuler des rendez-vous ou à avoir "honte" de se montrer démaquillée devant son mari. "Steph m'a toujours rassurée en me disant qu'il me préférait au naturel, même avec des boutons. Ses mots m'ont beaucoup aidée à passer outre mon propre regard", poursuit Jade Leboeuf. L'influenceuse explique ensuite la nocivité des réseaux sociaux : "Je passais mon temps à scruter ma peau et me comparer aux filles à la peau parfaite, ce qui aggravait tout."

Justement, comment a-t-elle pu cacher ces légers problèmes de peau en publiant régulièrement des photos d'elle sur Instagram ? "Je l'avoue, je retouche mes photos parfois et je sais que c'est mal et je m'en excuse. Poster cette photo est difficile pour moi", concède Jade Leboeuf, qui explique avoir essayé plusieurs méthodes pour se débarrasser de ses imperfections.

"Certaines routines aident, j'ai changé mon alimentation, ce qui a beaucoup aidé, mais lors de périodes hormonales (tous les mois, quoi), je me retrouve de nouveau à endurer des boutons enflammés, rouges et douloureux qui me laisseront des cicatrices même si je ne les touche pas", déplore-t-elle. L'occasion d'envoyer un important message d'acceptation de soi à sa communauté. "Personne n'est parfait et malgré la société qui veut la perfection, il faut avant tout s'accepter comme on est et arrêter de se comparer aux autres", conclut Jade Leboeuf.

Jade a reçu le soutien de plusieurs amies en section commentaires. "Tu es magnifique Jade, bravo pour ce beau message", a écrit Flora Coquerel. Une autre Miss France, Alexandra Rosenfeld a inscrit : "Tu es superbe. Je t'aime fort. La plus belle", a tendrement commenté Charlotte Namura.