Mask Singer : Un prime bouleversé à la dernière minute à cause d'une star internationale, des détails révélés

Ce mardi 27 septembre, TF1 diffusera un nouveau numéro de Mask Singer 2022. Une nouvelle star internationale fera le show sous un costume de chat. Pour l'occasion, le producteur Anthony Meunier a dévoilé les coulisses de leur casting lors d'une interview pour 20 Minutes. Ainsi, les lecteurs ont découvert que l'une d'elles avait chamboulé une émission à la dernière minute.

Si lors de la première saison de Mask Singer, les téléspectateurs ont uniquement pu découvrir des personnalités françaises, la production a ensuite intégré des stars internationales au casting le temps d'un épisode. Ainsi, lors de la saison 2 (2020), c'est la star de La Casa de Papel Itziar Ituño qui se cachait sous un costume de ballerine. Au cours de la saison 3 en 2022, c'est l'actrice de Desperate Housewives Teri Hatcher (déguisée en coccinelle) ainsi que le chanteur Seal (en cow-boy). Enfin pour la saison diffusée actuellement, la prod' a misé sur la star d'Alerte à Malibu David Hasselhoff. Et elle se souviendra de son passage dans le programme.

Sur le plateau, l'acteur de 70 ans a interprété My Way de Franck Sinatra. Mais à l'origine, c'est une autre prestation qu'il devait proposer. Anthony Meunier a en effet révélé que lors d'un trajet en voiture, David Hasselhoff a fredonné My Way. Il lui a donc fait savoir que sa voix collait bien avec la chanson. Sans hésiter, l'acteur a donc pris la décision de changer de morceau, d'autant plus qu'il s'agit du titre préféré de son épouse Hayley Roberts. "On a dû créer une nouvelle scénographie en seulement deux jours", s'est souvenu Anthony Meunier.

Les téléspectateurs en tout cas n'y ont vu que du feu et ont été impressionnés par David Hasselhoff. Reste à savoir quelle sera l'autre star internationale qui sera présentée lors de la soirée de ce 27 septembre. Rendez-vous à partir de 21h10, sur TF1, pour avoir la réponse.