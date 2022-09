Mask Singer : Une star démasquée de retour, Camille Combal cède après un caprice !

Depuis le coup d'envoi de la quatrième saison de Mask Singer, les enquêteurs Chantal Ladesou, Kev Adams, Vitaa et Jeff Panacloc ont déjà démasqué plusieurs personnalités. Hier, mardi 20 septembre 2022, ils ont découvert qui se cachait derrière le beau costume du Chevalier. C'était Laurent Maistret, aventurier phare de Koh-Lanta également gagnant de Danse avec les stars (saison 7, en 2016 et avec Denitsa Ikonomova). Le charmant sportif quitte alors la compétition, pour son plus grand regret. Mais un retour avant la fin de cette édition n'est pas exclu, bien au contraire !

Interrogé par Camille Combal, l'animateur de Mask Singer, Laurent Maistret ne cache pas sa déception. "Je suis dégoûté, ils m'ont sorti comme un malpropre sur un prime où je n'ai même pas dansé !", regrette-t-il alors. Surtout qu'il avait prévu un joli spectacle pour la soirée suivante. En effet, sur une île déserte mais aussi et surtout sur le parquet de DALS, il a su prouver ses talents de danseur. Alors, il s'est entraîné avec acharnement afin de proposer un show digne de ce nom. "Je n'ai même pas fait Michael Jackson. Il faut me faire réintégrer le groupe. Car le prochain c'était Michael Jackson et je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je sorte avant de l'avoir fait", a révélé l'acolyte de Claude Dartois, lui aussi star de Koh-Lanta, précisant avoir enchaîné "des heures et des heures de répétitions" avec de nombreux danseurs.

Finalement, Laurent Maistret est éliminé et il n'aura pas l'occasion de présenter sa superbe chorégraphie. Enfin, pas si sûr... En effet, face à la déception du candidat, Camille Combal indique qu'il pourrait peut-être faire un petit effort et qu'il aura le droit de faire son retour dans Mask Singer afin de performer sur Michael Jackson comme prévu, avant la toute fin de l'émission.

Laurent Maistret ne remporte pas Mask Singer ! Et pourtant, il a certainement pris des conseils de Denitsa Ikonomova, sa partenaire dans Danse avec les stars qui a été sacrée grande gagnante l'an passé, lors de la troisième édition du jeu de chant et d'énigmes.