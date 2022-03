Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) séparés : message déchirant de l'agriculteur...

Rappelons que le couple n'a pas rompu. Mathieu et Alexandre sont physiquement séparés, rien de plus. Le premier est en Martinique tandis que son amoureux se trouvent en métropole. En octobre dernier, au cours d'une interview accordée à nos confrères de Gala, l'agriculteur évoquait les raisons de sa présence sur l'île. "Nous allons partir aux Antilles, principalement en Martinique, pour aider l'association KAP Caraïbes. On va faire le tour des collèges et des lycées pour parler d'amour, d'homosexualité et d'inclusion, révélait-il. Il ne faut pas oublier que nous allons sur une île où 80% de la population est homophobe. C'est un sacré défi. Y aller comme un couple homosexuel, c'est très bien. Mais y aller en tant que couple homosexuel qui s'expose à travers des émissions de radio et de télé, c'est beaucoup plus risqué." Le couple avait également un autre projet : "Nous allons essayer de co-produire un documentaire dans lequel Alex et moi allons être en immersion avec des familles homophobes. Je me dis que si on passe un séjour dans ces familles et qu'à la fin on se sert dans les bras et qu'on s'embrasse et bien on aura tout gagné."

S'ils sont partis à deux, pour l'heure Mathieu est resté seul en Martinique. En effet, Alexandre est rentré à la maison. Mais qu'il se rassure, sa moitié sera de retour prochainement, à la mi-avril...