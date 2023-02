Mathilda May et Gérard Darmon : Photos de leur fille Sarah, parfait mélange de ses deux parents

J'ai des relations cordiales avec mes exs, mais pas plus

Outre sa relation avec Gérard Darmon, Mathilda May a été mariée et divorcée à deux reprises. Une première fois avec le musicien Paul Powell, de 1991 à 1993, une deuxième avec le compositeur Philippe Kelly. Elle a été en couple Richard Attias et coule aujourd'hui des jours heureux avec le chanteur et rappeur Sly Johnson... qu'elle a épousé, en troisièmes noces, en décembre 2022 - leur romance avait été officialisée l'année précédente. Difficile de savoir quels liens elle conserve avec ses ex. Visiblement, Gérard Darmon n'est pas du genre à fêter le réveillon avec les anciennes femmes de sa vie.