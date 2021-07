Matthew Morrison (Glee) papa pour la 2e fois, il révèle le prénom incendiaire de sa fille !

Son coeur est empli de mélodies et de douces berceuses. Matthew Morrison, connu pour le rôle de Will Schuester dans la série Glee, vient d'accueillir un deuxième enfant dans sa vie. Comme le révèle le magazine People le 12 juillet 2021, le comédien et son épouse Renee Puente ont agrandi la famille avec la naissance d'une petite fille. Pesant 3,2 kilos et mesurant 53cm, le bébé a ouvert ses yeux pour la première fois le 28 juin 2021 et a été baptisé Phoenix Monroe. L'enfant fait déjà le bonheur de toute la famille, dont son grand frère de trois ans et demi, Revel James Makai.

"On rayonne, explique le papa de 42 ans à People. Notre famille est désormais au complet." Matthew Morrison et Renee Puente sont en couple depuis le mois de juin 2011. Ils se sont fiancés deux ans plus tard et se sont dits "oui", pour le meilleur et pour le pire, en 2014. En avril dernier, le couple annonçait qu'un deuxième enfant était en chemin avec une joie immense. Le public découvrait, à l'époque, le ventre très arrondi de Renee sur les réseaux sociaux, pendant que son compagnon dansait et chantait. "Bébé en cours", écrivaient alors les amoureux.