Lea Michele : Odieuse bien au-delà de la série Glee, une collaboratrice en pleurs

Lea Michele a fait la couverture d'ELLE en décembre 2013. Le 13 juillet de la même année, son petit ami de l'époque, Cory Monteith, estmort d'une overdose d'héroïne et d'alcool dans une chambre d'hôtel de Vancouver, au Canada. Dans son interview, l'actrice évoquait le drame : "Quand on est dans cette situation, on peut choisir de se relever, c'est ce que j'essaie de faire. C'est très dur et il faut être fort pour sortir de cela vivant, mais je pense qu'en donnant le meilleur de moi-même et en montrant qu'on n'est pas forcé de sombrer, peut-être que cela donnera de la force et du réconfort à quelqu'un. Je sais que Cory aurait aimé que je tire parti de cette situation et que je l'utilise pour aider les gens. Je ne sais pas si je le ferai. Je ne sais pas comment."

Suite aux révélations sur le harcèlement qu'elle a commis, Lea Michele s'était excusée publiquement, excuses qui n'avaient pas totalement convaincu ses victimes. La jeune femme se fait discrète depuis, et découvre les joies de la maternité avec un petit garçon prénommé Ever Leo, né le 20 août 2020 de son mariage à Zandy Reich.