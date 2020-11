Glee : Une ex-star de la série maudite s'est fiancée

La malédiction qui frappe les acteurs de Glee pourrait prendre fin ! Une ex-héroïne de la série annonce une heureuse nouvelle. Amber Riley a trouvé l'amour et s'est fiancée.

Cette info, la future mariée l'a annoncée elle-même sur Instagram. Amber Riley a publié une vidéo de l'heureux élu, Desean Black, et elle. Sur l'image, la chanteuse et actrice de 34 ans et complimente son compagnon avant de retourner la caméra sur son visage. Amber mime la surprise en mettant sa main droite sur sa bouche, et montre son annulaire habillé d'une superbe bague.

"Fut un temps, je pensais ne pas vouloir ou mériter ce genre d'amour. Je regarde un homme qui m'a fait changer d'avis, écrit @mrsamberpriley en légende de sa publication. Le temps que j'ai passée seule, à m'aimer, à être bien dans ma peau, m'a préparée pour toi et m'a préparée à ça. Je suis fière d'annoncer que je suis la future madame Black. Je t'aime @deseanblack_official et je te remercie pour ta patience, ton amitié et ta collaboration !"

Amber conclut son commentaire par un proverbe biblique : "'Ne laissez aucun homme séparer ce que Dieu a rassemblé.'" Elle a reçu les félicitations d'anciens collègues comme Michael Hitchcock, ex-scénariste, producteur et même figurant de Glee, Jenna Ushkowitz, qui jouait le personnage de Tina dans la série musicale, et des actrices Sophia Bush et Sarah Hyland.