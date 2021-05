Matthew Perry a-t-il fait une rechute ? : un producteur de Friends donne des infos sur son état

C'était l'évènement de l'année et ça s'est passé la semaine dernière à la télévision américaine. Plus de 17 ans après la fin de la série en mai 2004, les six amis se sont retrouvés pour un épisode spécial, entourés de stars, qui a fait beaucoup réagir les médias du monde entier. Entre le retour de personnages mythiques et les rumeurs de flirt au sein du casting, cette réunion a également été l'occasion d'en savoir plus sur Matthew Perry. L'acteur de 51 ans et connu pour ses soucis de santé, que ce soit ses addictions à l'alcool et aux drogues ou ses problèmes mentaux, la célébrité ne lui a pas fait que du bien.

En marge de la sortie de cet épisode spécial, intitulé Friends : The Reunion (disponible en France sur Salto), l'un des producteurs de la série, Kevin Bright, a tenu à donner des nouvelles de Matthew Perry pour rassurer ses fans. "Je lui ai parlé et c'était super de le revoir", a-t-il commencé par dire au site américain The Hollywood Reporter, avant de poursuivre sur les rumeurs sur la santé de l'acteur : "Les gens disent ce qu'ils ont envie de dire. Je n'ai pas grand chose à ajouter là-dessus à part que c'était génial de le revoir et je trouve qu'il est très drôle dans la série".

Il a l'air plus costaud et en meilleure forme que la dernière fois que je l'ai vu

Des paroles plutôt modérées pour le producteur, qui s'est par la suite laissé aller à un peu plus de détails. "Oui, je pense qu'il va bien. Il a l'air plus costaud et en meilleure forme que la dernière fois que je l'ai vu et aussi très excité par l'idée d'aller de l'avant", a-t-il confié. Des paroles très rassurantes sur l'acteur, puisque beaucoup s'inquiétaient de son état de santé après la sortie de la première bande-annonce de ce nouvel épisode dans laquelle Matthew Perry n'apparaissait pas en très grande forme.