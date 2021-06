Matthew Perry séparé de sa fiancée et déjà recasé ? Il aurait craqué sur son assistante

Rappelons que la rupture de Matthew Perry et de sa fiancée Molly Hurwitz intervient après l'arrivée d'une information intrigante. Une utilisatrice de TikTok, Kate Haralson, a matché avec l'acteur sur l'application Raya. La jeune femme a publié une vidéo de l'acteur alors qu'ils s'appelaient en FaceTime et jouaient au jeu des "20 questions". "Suis-je aussi vieux que ton père ?", blaguait l'acteur dans l'extrait.

Cette assistante n'était âgée que de 19 ans (la majorité est fixée à 21 ans aux Etats-Unis) lorsque Matthew Perry l'a contactée au mois de mai 2020, alors qu'il était brièvement séparé de Molly Hurwitz. Certains ont estimé que la vidéo publiée récemment sur TikTok aurait pu mener à la rupture de l'acteur.

Kate Haralson a ensuite expliqué à PageSix comment les hommes plus âgés d'Hollywood "profitaient" de femmes nettement plus jeunes sur ces applications haute-gamme pour V.I.P. "Beaucoup de gens disent que je suis une harceleuse et une méchante pour avoir publié ça, et je me suis sentie mal, mais en même temps je constate que beaucoup d'hommes à Hollywood profitent de toutes ces jeunes femmes et c'est quelque chose que les gens doivent savoir", dénonçait-elle. Pour l'heure, Matthew Perry n'a pas réagit.