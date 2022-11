Matthieu Delormeau : Cette nouvelle règle que son compagnon n'accepte pas et qui le rend jaloux

Jeudi 3 novembre sur le plateau du 6 à 7, Matthieu Delormeau a confié à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs avoir très mal dormi la veille à cause d'une grosse dispute avec son compagnon, dont l'identité est gardée secrète. "Hier, j'annonce à mon camarade, avec qui je vis, que j'ai pris une décision. 'Ce serait bien qu'un soir par semaine, chacun reste chez soi', a-t-il raconté, tout en précisant qu'ils habitent ensemble mais que son amoureux possède un appartement à côté.

"Sachant qu'à la base moi j'étais pour que chacun vive chez soi... Là, je ne propose qu'un jour !", a rajouté le chroniqueur, avant d'expliquer que cette nouvelle règle n'a pas du tout plu à son chéri... "Il me dit : 'Qu'est-ce que cette histoire ? Un jour ? Un couple, ça vit tout le temps ensemble !' Je pense que tu veux un jour fixe pour pouvoir caler des rencontres'". Matthieu Delormeau s'est alors dit "choqué" de cette accusation, tout en adoptant un ton ironique.

Une histoire de tromperie ?

"On s'est engueulés jusqu'à deux heures et demie du matin dans le lit (...) Puis d'un coup, ça part sur : 'Est-ce que tu me trompes ?", a poursuivi le rival de Gilles Verdez, avant de notifier que son compagnon est parti et a "claqué la porte" après cette discussion animée. Pas de rupture en vue, mais cette situation à pousser le chroniqueur a demandé l'avis de ses camarades. Ces derniers se sont alors soudainement rapprochés de lui, notamment Baba qui s'est assis sur son pupitre, afin d'improviser une thérapie de couple, de quoi faire rire les spectateurs et offrir une séquence hilarante.

L'animateur de C8 s'est notamment adressé directement au compagnon de son chroniqueur, face-caméra. "Sache que Matthieu a besoin de liberté. Si tu veux que ton couple dure, lâche un jour pour gagner des années, 2 pour gagner une vie", a-t-il plaisanté, alors que la discussion s'est prolongée pendant plusieurs minutes sur le plateau. Pour rappel, Matthieu Delormeau a laissé entendre en août dernier, qu'il avait eu des "plans à plusieurs" cet été lors d'un séjour à Mykonos.