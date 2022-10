Matthieu Delormeau "méchant et insupportable" : clahs en direct avec une chroniqueuse qui s'est sentie humiliée

Les tensions entre chroniqueurs ne sont pas nouvelles dans Touche pas à mon poste (C8). Mais elles passionnent toujours autant ! Lors de l'émission du 6 octobre 2022, Matthieu Delormeau a eu l'occasion de s'expliquer avec l'une des chroniqueuses qu'il avait vexée quelques jours auparavant.

Lors de l'émission du 3 octobre 2022, les chroniqueurs étaient invités à se mettre dans la peau d'une star en l'imitant. Et c'est l'actrice Béatrice Rosen que Matthieu Delormeau a choisie Ainsi, il a lancé : "Le seul moyen de savoir que je suis actrice, c'est en regardant ma page Wikipedia." Une boutade qui n'a pas du tout été au goût de la charmante blonde de 44 ans. "Le mec est un ex-wannabe acteur et animateur qui ne vit que grâce à Cyril, mais il se permet d'être méchant avec tout le monde. Ca suffit", lui avait-elle rétorqué sur Twitter. Ainsi, lors de l'émission TPMP diffusée hier soir, Cyril Hanouna a souhaité organiser une confrontation, dans l'espoir qu'elle se finisse par une réconciliation.

L'ancien présentateur de NRJ12 s'est dit très surpris que Béatrice Rosen n'ait pas d'auto-dérision, alors qu'il en fallait beaucoup dans cette émission. "Je crois que si les gens nous aiment bien et nous regardent le soir, c'est parce qu'on ne se prend pas tellement au sérieux. Rien n'est très grave. On a la vie qu'on a, la carrière qu'on a. Parfois on dit des conneries, parfois des choses plutôt intelligentes. Si je l'ai blessée, je m'en excuse. Parce qu'une blague qui blesse est une mauvaise blague. Maintenant je lui dis aussi, si tu n'a aucune autodérision, arrête TPMP parce que c'est la base de cette émission", a déclaré Matthieu Delormeau. Des arguments qui n'ont pas convaincu la principale intéressée.

Béatrice Rosen toujours en colère

Béatrice Rosen a assuré que les critiques de Matthieu Delormeau étaient déguisées en blagues. "Les masques tombent et on voit que Matthieu ne joue pas la méchanceté. Pour ça, il faudrait avoir du talent. Il est méchant", a-t-elle tout d'abord confié. Elle lui a ensuite reproché de ne pas dire bonjour, d'être "désagréable" et de "mettre des vents". Cyril Hanouna a tenté de défendre le chroniqueur en disant qu'il ne disait bonjour à personne et qu'il jouait simplement de cette image de méchant.

Loin de se laisser démonter, Béatrice Rosen a précisé que lundi dernier, lors de la diffusion de la séquence, elle venait de finir les devoirs de son fils âgé de 7 ans et que lui aussi a découvert les propos de Matthieu Delormeau. "Même mon fils a compris que tu voulais m'humilier et il comprenait que c'était à la télévision", a assuré celle qui est aussi mère d'une petite fille de 4 ans. Et quand Cyril Hanouna lui a demandé si elle était prête à faire un pas vers son rival, elle a répondu : "Moi j'ai fait des pas tous les jours depuis que je suis dans cette émission. Je suis toujours gentille, toujours souriante, toujours sympa avec lui. Voilà c'est des attaques gratuites jour après jour." Puis elle a indiqué qu'elle accepterait d'ouvrir le rideau s'il cessait d'être "désagréable" et "insupportable". Mais chacun a campé sur ses positions, une réconciliation semble donc difficile.