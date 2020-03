Maxima des Pays-Bas : Gants et namasté, la reine de sortie malgré le coronavirus

Si le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne ont opté pour la visioconférence pour prendre le pouls de leur pays et se rendre au chevet des secteurs sinistrés en raison de la pandémie de coronavirus, leur homologue néerlandaise la reine Maxima des Pays-Bas n'a pas hésité, vendredi 27 mars 2020, à se déplacer en personne pour apporter son soutien à une société en difficulté.

Élégante - comme toujours - dans un total look beige, l'épouse du roi Willem-Alexander a quitté le confinement et le palais Huis ten Bosch, résidence de la famille royale à La Haye, pour se rendre dans les pépinières Zuidbaak, dans la petite commune d'Honselersdijk toute proche de la capitale, où, mains gantées, elle a salué ses interlocuteurs façon namasté pour se conformer aux mesures barrières. À l'heure du printemps, les effets économiques désastreux du Covid-19 se font dramatiquement sentir pour cette société horticole qui cultive entre autres violettes et primevères, comme l'a expliqué à la reine son patron, Walter Zuiderwijk. La filière, un secteur majeur aux Pays-Bas, est quasiment à l'arrêt alors que la période, qui compte notamment Pâques et la fête des Mères, génère habituellement la plus forte activité et la plus forte demande mondiale de l'année. Plusieurs producteurs de fleurs et de plantes à massif de la société Glastuinbouw Nederland, spécialiste de la culture sous serre, ont également pu exposer leurs difficultés à Maxima et parler des conséquences et mesures envisageables à moyen et long terme.

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas étaient en visite officielle en Indonésie lorsque le coronavirus a atteint le stade pandémique, le 11 mars. Ils étaient d'ailleurs les dernières personnalités royales en activité hors confinement. Depuis leur retour aux Pays-Bas, le souverain a fait une allocution publique solennelle avant de rallier le mouvement de soutien aux personnels soignants, leur adressant une vibrante et bruyante ovation depuis le balcon du palais avec son épouse et leurs trois filles. Depuis, le couple royal continue de se mobiliser à distance, par téléphone, et, dans la mesure du possible, en visites de travail, comme celle de Maxima. Le même jour, Willem-Alexander, quant à lui, rencontrait le personnel médical d'un hôpital de Zwolle. La veille, jeudi 26 mars, le souverain s'était rendu au centre d'appels téléphoniques qui gère au ministère des Affaires étrangères les dossiers des ressortissants néerlandais bloqués à l'étranger à cause de la pandémie. Deux jours plus tôt, il répondait à l'invitation du maire de Tillburg en visitant l'antenne locale de GGD Hart voor Brabant, service de santé de la région du Brabant-Septentrional, où a été diagnostiqué le premier cas de coronavirus des Pays-Bas, le 27 février.