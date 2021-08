Maxime Gasteuil en couple ? Son baiser en direct avec une célèbre chroniqueuse

Présent sur nos écrans, samedi 21 août 2021 dans Camille & Images sur TF1, Maxime Gasteuil n'aura sûrement pas de mal à faire rire les téléspectateurs. Humoriste, ce dernier se fait souvent remarquer sur les plateaux de télévision pour son caractère à la fois drôle et attachant, mais également pour son côté séducteur. En effet, lors de son passage dans Touche Pas À Mon Poste, sur C8, en avril 2017, ce dernier ne s'était pas fait prié pour obtenir le doux baiser d'une chroniqueuse...

Et durant l'émission, Maxime Gasteuil en avait profité pour s'immiscer aux côtés de la belle Capucine Anav, une fois que Jean-Luc Lemoine s'était levé de son siège. Un rapprochement très bref qui avait beaucoup intrigué Cyril Hanouna. "Et vous vous êtes rapproché de Capucine, vous ?!", avait alors demandé l'animateur. Et de poursuivre : "Allez faites-vous un petit bisou !" Mais après avoir lâché un vent à la chroniqueuse, l'humoriste s'est ensuite bien rattrapé en lui faisant une bise ainsi qu'un petit smack. Une brève idylle qui n'a pas durée puisqu'aujourd'hui Capucine Anav est très amoureuse de son chéri Victor !

Très discret sur sa vie sentimentale et sur sa vie de famille, Maxime Gasteuil cultive le secret autour de sa vie privée. Cependant, lors d'une interview accordée à 20 Minutes, en avril 2020, l'humoriste de 33 ans n'avait pas tari d'éloges au sujet de ses proches. Interrogé sur son confinement chez ses parents, ce dernier avait avoué avoir apprécié renouer le contact avec sa famille : "Quand j'ai vu que ce truc commençait à devenir sérieux, je suis descendu chez mes parents à Saint-Émilion. Comme mon travail, c'est beaucoup de concessions côté potes et famille, je me suis dit que c'était l'occasion de me rapprocher d'eux. Je suis content de vivre ça avec eux, de refaire le marché avec mon père. Je reprends ma vie d'ado à 32 ans avec mes parents et ma petite soeur qui a six ans de moins que moi et avec qui j'ai toujours vécu en décalé. Et puis, ils peuvent enfin voir un peu comment je bosse." Pourtant, concernant ses histoires de coeur, Maxime Gasteuil n'a rien ajouté.