Meg Ryan célibataire, elle rompt ses fiançailles avec John Mellencamp

C'est une longue histoire de huit années qui prend fin. Selon les informations d'US Weekly, Meg Ryan aurait mis un terme à sa relation avec le musicien John Mellencamp... alors que le couple était censé se marier très prochainement. "Elle en a eu assez et a rompu leurs fiançailles, explique la source du magazine américain. Elle n'a aucun regret". Une décision qui vient confirmer la rumeur déjà grossissante, la comédienne de 57 ans ayant été aperçue à la 11e édition des Annual Governors Awards, à Hollywood, sans sa bague au doigt. Too bad...

Meg Ryan et John Mellencamp : pas de mariage en secret

Les amoureux n'étaient pas apparus ensemble depuis le mois de mai. Et c'est pourtant la tête pleine de beaux projets que Meg Ryan débutait l'année. Sur son compte Instagram, l'actrice avait confirmé en novembre 2018 qu'elle allait bien s'unir à John Mellencamp en partageant un dessin naïf représentant les tourtereaux, inscrivant la mention "fiancés" en guise de confession romantique. Et on les pensait même déjà mariés ! Meg Ryan avait éveillé les soupçons en révélant un nouvel anneau en or et diamants, vissé à côté de sa bague de fiançailles... les deux ayant été délogés, depuis, de son annulaire gauche.

Je ne suis pas la personne la plus facile à vivre.

Il formait pourtant un joli clan recomposé, Meg Ryan étant maman de deux enfants – Jack Quaid 27 ans et Daisy 15 ans, adoptée en 2005 –, sa moitié étant papa d'une tribu de cinq – Michelle, 48 ans, Teddi, 37 ans, Justice, 33 ans, Irwin, 25 ans et Speck, 24 ans. Et c'est en des termes plutôt élogieux que John Mellencamp parlait de sa douce, en décembre 2018, alors qu'il évoquait succinctement sa relation dans le Today show. "C'est la femme la plus drôle que j'ai rencontré, expliquait-il. Et comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas la personne la plus facile à vivre." C'est peut-être ça qui a fini par mettre le feu aux poudres...