Meghan et Harry : Première apparition avec de célèbres voisines, depuis le scandale de l'autobiographie !

En ce moment, le prince Harry est sur tous les bords. Après des années de silence, sa langue se délit dans son autobiographie, intitulée Le Suppléant, parue le 10 janvier dernier. Et c'est tout naturellement qu'après avoir dévoilé moult détails très intimes dans ces quelques 540 pages, le jeune souverain en assure la promotion lors de diverses interviews. Son épouse Meghan Markle, au contraire, se fait plus discrète ces derniers temps - bien qu'elle soit au coeur, elle aussi, des quelques épisodes du documentaire Netflix Meghan & Harry. C'est une surprise, donc, de voir finalement le couple réapparaître publiquement... et pas pour n'importe quelle occasion !

Le 31 janvier 2023, la comédienne Portia De Rossi - Ally McBeal, entre autres - a célébré ses 50 ans. Elle a profité de cette occasion pour faire une surprise à son épouse Ellen DeGeneres : renouveler leurs voeux, avec en guise de maîtresse de cérémonie, la seule et unique Kris Jenner. Dans une vidéo, filmée à ce moment-là et partagé depuis sur la chaîne YouTube du Ellen Show, on aperçoit effectivement l'actrice s'avancer vers sa partenaire en robe blanche, entourée d'invités. Parmi ceux qui applaudissent cet élan d'amour, on retrouve donc le prince Harry et Meghan Markle, qui s'étaient dits "oui", de leur côté, le 19 mai 2018.

On avait plus aperçu ces deux-là depuis leur participation aux RFK Ripple of Hope Awads à New York en décembre dernier. S'ils ont participé à cette petite sauterie, ce n'est pas pour rien. Meghan Markle et Ellen DeGeneres ont toujours été bonnes amies. Et les voilà voisines ! La présentatrice est mariée à Portia De Rossi depuis l'année 2008 et les amoureuses ont récemment déménagé dans un luxueux manoir de Montecito, à 70 millions de dollars, qui se situe non loin de la demeure du couple Sussex. "Portia m'a surprise pendant sa fête d'anniversaire, pour que l'on renouvellent nos voeux, écrit Ellen DeGeneres sur les réseaux sociaux. Elle est le plus beau des cadeaux, même le jour de son propre anniversaire." On peut effectivement parler d'un instant royal !