Meghan Markle au lit avec le prince Harry, une routine tout sauf glamour !

Un mois après les funérailles d'Etat d'Elizabeth II, Meghan Markle sort enfin du silence et se livre comme jamais. Si elle a évoqué la douloureuse période de deuil que le clan Windsor vient de traverser après la mort de la reine, elle a aussi levé le voile sur certains aspects de sa vie de famille, de maman et de couple ! Amoureuse du prince Harry depuis 2016, l'ancienne star de la série Suits a accepté de se confier aux journalistes de Variety au sujet de leur histoire et, plus étonnant, de leur intimité !

En tant que duc et duchesse de Sussex, mais aussi membres de la famille royale en dépit du gap qui les éloigne désormais de la monarchie, on pourrait croire que les moments à deux sont palpitants. Mais ce n'est pas toujours le cas ! Particulièrement quand il s'agit de se mettre au lit après une longue journée de travail et de parents. Après avoir nourri, bordé et couché Archie et Lilibet, 3 ans et 1 an, Meghan Markle et le prince Harry filent dans leur chambre à leur tour. Mais ce n'est pas du tout pour faire ce que vous croyez.

Comme l'a confié la duchesse de 41 ans, ce moment est on ne peut plus banal pour eux : "Une fois les enfants couchés et une fois que j'ai fini de jouer à Wordle ou passé mes 10 minutes sur DuoLingo (une application sur laquelle elle apprend le français, ndlr)... Après tout ça, si nous regardons la télévision, ce qui est plutôt rare, nous sommes comme la plupart des gens. On recherche pendant des heures ce que l'on va pouvoir regarder avant d'abandonner complètement et de finir par ne rien regarder du tout."