Meghan Markle : Ce nom français qu'elle donne à sa maison californienne, auquel elle tient beaucoup

On la pensait épanouie dans sa magnifique villa de style méditerranéen, située sur les hauteurs de Montecito... Et pourtant, Meghan Markle aurait déjà envie de déménager, si l'on en croit les informations du magazine Paris Match et son édition du 13 janvier 2022. Tout en expliquant les multiples raisons qui pousseraient les Sussex à partir, après seulement 18 mois sur place, nos confrères mentionnent le petit surnom que la duchesse donne à sa "noble" demeure.

Très certainement conseillé dans sa recherche par son amie Oprah Winfrey, célèbre voisine, le couple s'est installé en juillet 2020 sur le domaine de Riven Rock, qu'il a racheté au décrié oligarque russe Serguey Grishin, pour 14,6 millions de dollars. Le prince Harry en a financé une partie grâce à l'héritage de sa mère Diana et un prêt a été souscrit au nom de Meghan Markle. Avec leur fils Archie (2 ans), les Sussex ont donc pris leurs quartiers dans une confortable villa de "25 pièces, 9 chambres, 16 salles de bains", qui compte aussi "un spa, une piscine, une cave à vin et parc de 3 hectares", comme le précisent nos confrères.

Manoir, villa, refuge, maison... Autant de noms qui pourraient décrire la demeure des Sussex, mais l'ancienne actrice de 40 ans en a choisi un bien particulier, puisqu'elle l'appelle "son château" et insiste sur une prononciation en français. Une fantaisie qui a de quoi surprendre, jusqu'à ce qu'on découvre ses futurs projets immobiliers...

Moins de deux ans après leur installation à Riven Rock, le prince Harry et Meghan Markle auraient déjà pour projet de déménager non loin de là, "à l'autre bout de leur rue" : au château Montecito, "faux Versailles, d'un mauvais goût impeccable", rapportent nos confrères. Les Sussex espèrent peut-être échapper à la menace des coulées de boue qui pèse sur le secteur, mais pas seulement. Des coyotes mangeurs de caniches ou encore des ours roderaient dans cette zone très arborée. Pas sûr en revanche que les parents d'Archie et Lilibet (7 mois) échappent aux "effluves des champs de cannabis cultivés à 3 kilomètres de là", que la duchesse trouverait "nauséabonds"...