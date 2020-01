Meghan Markle, duchesse de Sussex : au final, très peu d'heures sur ses terres

Le nom de Sussex est avant tout symbolique pour Meghan Markle. Comme l'a rapporté le Sun ce 13 janvier 2020, l'ex-actrice américaine et son mari le prince Harry n'ont en effet passé que quelques heures dans le comté qui porte leur nom. Une information qui peut sembler anodine, mais qui prend une toute autre dimension dans le contexte actuel de crise royale.

Le duc et la duchesse n'ont effectué qu'une seule et unique visite dans cette région du sud de l'Angleterre en octobre 2018, cinq mois après leur mariage princier. Arrivés pour une première visite à Chichester à 10h42, le couple est reparti de Peacehaven à 16h38 l'après-midi même : soit en tout, 5h58 minutes de visite dans le comté de Sussex. Avant ça, le prince Harry s'y était rendu seul en 2014, pour un événement caritatif. Pour rappel, la reine Elizabeth a décerné les titres de duc et duchesse de Sussex au prince Harry et Meghan Markle au matin de leur mariage à Windsor, le 19 mai 2018.

Le fait que les parents d'Archie (8 mois) n'ont passé que six heures dans le comté qui porte leur nom était jusqu'alors passé inaperçu. Mais ce surprenant bilan survient cinq jours après que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de prendre leurs distances avec la famille royale pour devenir "indépendants financièrement". Au-delà de déchaîner les passions outre-Manche, ce "Megxit" secoue les fondements même de la monarchie anglaise, au point que la reine a convoqué le prince Charles, William et Harry pour une réunion de crise à Sandringham ce lundi 13 janvier. La monarque de 93 ans a cédé du terrain face à la situation exceptionnelle et aurait la ferme intention de trouver une solution dans les prochains pour que son petit-fils puisse désormais partager son temps entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord.