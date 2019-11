Meghan Markle en mode recueillement avec Harry pour une grande première

Depuis 2013, le prince Harry assiste chaque année à la cérémonie organisée à l'abbaye de Westminster où se tient le Field of Remembrance, un champ de coquelicots et de croix rendant hommage aux combattants morts pour la Grande-Bretagne lors de la Première Guerre mondiale. Le 7 novembre, c'est avec sa femme Meghan Markle qu'il s'est présenté.

Le duc et la duchesse de Sussex, rentrés il y a quelques semaines d'un magnifique voyage en Afrique, ont donc participé à la cérémonie organisée en la mémoire des héros de la guerre. C'est la première fois que Meghan Markle prenait part à cet événement. Pour l'occasion, elle est apparue dans une chic tenue composée d'un long manteau bleu nuit avec un coquelicot au revers, une robe noire et des bottes noires signées Victoria Beckham. Elle avait également opté pour un bibi – un accessoire qu'elle affectionne et porte régulièrement – de chez Philip Treacy.

Entre sourires et coucous de la main à la foule, la maman d'Archie (6 mois) n'a pas manqué non plus de se recueillir, déposant sur un monument dressé pour l'occasion une petite croix symbolisant l'un des combattants morts sur le champ de bataille. Une attitude qui devrait lui faire regagner quelques points de sympathie alors qu'elle divise les Anglais et qu'elle souffre de sa nouvelle notoriété. Harcelée par la presse, elle a récemment reçu le soutien de femmes députées de tous bords. Quant au prince Harry, vêtu pour l'occasion de sa tenue militaire (la Household Division), il s'est également recueilli.

Meghan Markle et le prince Harry ont également profité de ce déplacement pour rencontrer les membres de diverses associations, ainsi que des vétérans des forces armées, engagés dans d'autres conflits. Ils ont aussi écouté avec respect le titre Last Post joué au clairon. Le 11, nul doute qu'ils participeront également au Remembrance Day.

La veille, Meghan Markle et le prince Harry ont fait une visite surprise au centre communautaire de Broom Farm, à Windsor, où ils ont pu rencontrer des familles de militaires.

