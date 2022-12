Meghan Markle en mode ultra glamour : ce magnifique bijou hors de prix de Lady Di qui a fait fureur !

Elle avait fait le déplacement pour la bonne cause... et en a profité pour accorder un joli clin d'oeil à sa belle-mère. Le mardi 6 décembre 2022, Meghan Markle s'est rendue, au bras du prince Harry, au Ripple of Hope Gala, le gala de la vague de l'espoir, qui récompense tous les ans celles et ceux qui luttent au quotidien contre le racisme. Sur le tapis rouge installé du côté de la fondation des droits de l'homme Robert F. Kennedy, la duchesse de Sussex a ébloui les foules dans une robe blanche aux épaules dénudées, griffée Louis Vuitton. Un de ses bijoux a également retenu toutes les attentions.

Au doigt de Meghan Markle, les experts ont effectivement reconnu une bague relativement célèbre du côté de la famille royale britannique. L'anneau, serti d'une très large aigue-marine, a autrefois appartenu à la princesse des coeurs, et princesse de Galles, Lady Diana herself. Commandée par la souveraine dans les années 1990 à la marque de joaillerie londonienne Asprey, le bijou vaut tout de même une somme avoisinant les 90 000 dollars, c'est à dire 86 000€ environ. L'épouse du roi Charles III, qui n'était que prince à l'époque de leur union, avait déjà eu l'occasion de le porter, notamment lors d'une chicissime réception en 1997. C'est désormais au tour de Meghan de faire honneur à cette luxueuse parure.

Pour lui faire honneur... on peut dire qu'elle a mis le paquet ! Si les parents d'Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, ont assisté au Ripple of Hope Gala de New York, c'est notamment pour recevoir le prix de la lutte contre le racisme honorant ainsi leur engagement, notamment par le biais de leur association Archewell. Meghan Markle et le prince Harry s'apprêtent à faire grand bruit, d'une toute autre manière, très prochainement. Les amoureux seront au coeur d'une série documentaire réalisée par Liz Garbus pour Netflix. L'occasion d'en apprendre davantage sur leur nouveau quotidien en Amérique, mais aussi sur les raisons qui les ont poussés à quitter Buckingham Palace, et qui risquent bien d'évoquer le racisme subi par la duchesse de Sussex au Royaume-Uni...