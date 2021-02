Meghan Markle et Harry coupés de la monarchie : initiative positive en pleine polémique

Maintenant qu'ils ont définitivement quitté la monarchie britannique, le prince Harry et Meghan Markle se consacrent pleinement à leur fondation Archewell. Le 22 février 2021, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé d'intervenir pour aider le Texas, durement touché par une vague de froid polaire depuis plusieurs jours. Les parents du petit Archie (21 mois) ont en effet apporté leur soutien à une organisation locale venant en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences domestiques.

"Aujourd'hui, la nouvelle de nos dommages a atteint le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex ! Grâce à leur organisation à but non lucratif, ils nous soutiennent en remplaçant le toit de notre établissement de logement de transition et nous aident à répondre à nos besoins immédiats", l'organisation Genesis Women's Shelter, basée à Dallas, a-t-elle écrit sur Twitter dimanche. Comme l'a rapporté People, l'association avait été contrainte de fermer ses portes pour la première fois en 40 ans d'existence, avant de finalement pouvoir reprendre ses opérations ce week-end grâce "au soutien et à la générosité de personnes venant des 50 états et de cinq pays étrangers", sa directrice a-t-elle expliqué.

L'intervention du prince Harry et Meghan Markle est d'autant plus remarquée qu'elle survient quelques jours seulement après l'annonce de leur démission définitive de la monarchie. Après un an d'indépendance, le duc et la duchesse de Sussex ont convenu avec la reine Elizabeth qu'ils ne reprendraient pas leurs rôles de membres actifs de la famille royale. Si les parents d'Archie ont été contraints d'abandonner leurs titres honorifiques et patronages, ils ont tenu à souligner dans leur communiqué qu'ils comptaient bien poursuivre leurs actions de bienfaisance loin de la Couronne.