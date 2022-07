Meghan Markle et Harry, des divas ? La dernière sortie du couple fait polémique

Partira ? Partira pas ? C'est la question que Meghan Markle et le prince Harry se sont longtemps posé concernant la famille royale avant de la quitter officiellement début 2020. C'est non sans quelques remous, toujours d'actualité, que le duc et la duchesse de Sussex ont poursuivi leur vie maritale sous le soleil de la Californie, après un détour par le Canada.

Deux ans après cet affront, l'eau a certes coulé sous les ponts mais le couple n'est pas pour autant réconcilié avec le reste de la famille. Ce n'est d'ailleurs pas la récente biographie de Tom Bower, Revenge, qui va arrondir les angles. Mais Charles, Camilla, Elizabeth II, Kate Middleton et le prince William ne sont apparemment pas les seuls avec qui Meghan Markle t Harry pourraient avoir des soucis.

Comme le rapporte Page Six, Meghan Markle et Harry ont profité de leur escapade à New York pour dîner au restaurant Locante Verde avec des amis. Et selon des témoins, la duchesse aurait agi comme une "princesse". Pour sa tranquillité, celle de son époux et de leurs invités, l'ancienne actrice aurait tout bonnement demandé à ce que leur salle soit la seule installée en terrasse quand celle-ci peut accueillir une cinquantaine de couverts. Duchesse ou pas, la requête a été refusée, le patron préférant privilégier la grande table d'anniversaire réservée en extérieur pour la soirée.

C'est donc en plein milieu de la salle que Meghan Markle, le prince Harry et leurs amis ont dîné, leurs nombreux gardes-du-corps non loin d'eux et toujours aux aguets. La sécurité avait d'ailleurs une mission : celle d'empêcher tous les clients du restaurant de les prendre en photo. La consigne du couple était claire : si l'un d'eux était pris en flagrant délit de paparazzade, il était mis dehors sur-le-champ.

Toujours d'après les témoins, Meghan Markle et le prince Harry ont passé une excellente soirée et ont même eu une délicate attention avant de partir. Les parents d'Archie et Lilibet est allé saluer la personne qui célébrait son anniversaire et qui les a donc empêchés d'avoir la table de leur rêve. Si c'est pas royal ça...