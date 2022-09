Meghan Markle et Harry : Leur proximité avec un homme très violent fait scandale

Lors de leur séjour au Royaume-Uni, Meghan Markle et le prince Harry ont fait profil bas. Pas de scandale, de pleurs ou de révélations choc. La mort de la reine Elizabeth II était bien trop importante pour attirer tous les regards. Malgré tout, un détail et non des moindres n'a pas échappé au Daily Mail. Le sérieux site britannique vient de révéler un secret du couple que personne n'avait remarqué jusqu'alors. Ce dernier concerne un garde du corps présent à leurs côtés lors de leur visite au Royaume-Uni.

Le colosse se prénomme Pere Daobri, est un ancien agent de police âgé de 51 ans, et s'il a les atouts physiques d'une armoire à glace parfaite pour assurer la sécurité des parents d'Archie (3 ans) et Lilibet (1 an), ce n'est malheureusement pas tout. On apprend par le site que sous ses airs d'homme protecteur prêt à en découdre avec n'importe quel homme se mettant en travers de son chemin, il peut également être violent avec les femmes. Du moins l'a-t-il été avec la sienne.

En septembre 2016, la Cour des magistrats de Colchester a jugé coupable Pere Daobri de violences conjugales sur sa compagne Sarah Jay. Il l'aurait étranglée (elle était déclarée morte à quelques secondes près) après qu'elle lui ait révélé ne plus être amoureuse de lui. Pere Daobri a échappé à la prison malgré tout. La raison ? Son appel aux secours juste après avoir étranglé Sarah et avoir avoué qu'il avait mal agi. Sarah Jay a fini par sombrer dans la dépression et a mis fin à ses jours en 2019.

Difficile de ne pas imaginer Meghan Markle et le prince Harry vérifier les casiers judiciaires et les antécédents de chaque personne travaillant pour eux. Une question se pose alors : étaient-ils au courant ? Si tel était le cas, cela mettrait à mal la réputation de la duchesse de Sussex qui a fait des violences conjugales l'un de ses chevaux de bataille. "Quand on sait à quel point Meghan est impliquée dans la cause des femmes, c'est plutôt étonnant de voir qu'un garde du corps avec un tel passif a pu être employé" a indiqué une source au Daily Mail. Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas réagi.