Meghan Markle et Kate Middleton : La couturière de leurs robes de mariée bientôt à la rue

Petite main pour la famille royale, Chloe Savage fait partie de ces innombrables travailleurs qui se retrouvent en crise suite à la pandémie de coronavirus. Comme elle l'a raconté dans une interview accordée au Sunday Times, le 6 décembre 2020, la couturière anglaise de 43 ans, qui avait contribué à la conception des robes de mariée de Meghan Markle et Kate Middleton, craint aujourd'hui de se retrouver à la rue avec ses deux enfants.

Sans activité depuis le début de la crise sanitaire, Chloe Savage a été contrainte de fermer son atelier de couture situé à Bristol. Déjà endettée à hauteur de 25 000 livres [environ 27400 euros], la couturière a pu recevoir un prêt d'urgence de l'Etat pour rembourser le loyer de son atelier, mais elle ne pourra bientôt plus payer le loyer de son appartement. Un logement qu'elle partage avec ses deux enfants, dont une fille de 14 ans, qui a arrêté de déjeuner et dîner dans l'espoir d'économiser le plus possible. "C'est la réalité du confinement. J'ai passé la moitié de mon temps en pleurs. Nous n'avons pas d'argent. Il n'y a juste plus rien." A défaut de pouvoir retourner vivre chez ses parents, leur logement étant trop petit pour l'accueillir avec ses enfants, son père a vendu la voiture familiale pour l'aider financièrement.

Chloe Savage avait mis ses talents de couturière à profit en contribuant à la conception de deux célèbres robes de mariée : celle de Kate Middleton, pour son mariage avec le prince William, à l'abbaye de Westminster en 2011, et celle de Meghan Markle, pour son mariage avec le prince Harry, à Windsor en 2018. Formée à Paris au sein de la prestigieuse école Lesage, mais aussi au sein de l'école royale de couture d'Hampton Court Palace, la Britannique avait d'abord fait partie des vingt couturières sélectionnées pour confectionner la robe de mariée Alexander McQueen imaginée avec Sarah Burton pour Kate Middleton.

Elle avait ensuite participé à la création du voile de Meghan Markle, imaginé par Clare Waight Keller pour la maison Givenchy. Un long voile brodé des fleurs représentant l'ensemble du Commonwealth. Deux missions royales pour lesquelles elle a dû signer un contrat de confidentialité. Chloe Savage a également cousu des costumes pour les films Harry Potter.