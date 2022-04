Meghan Markle et le prince Harry aux Pays-Bas : le couple privé d'un haut privilège...

C'est un évènement mondial pour tous ceux qui suivent, avec assiduité, les aventures des membres de la famille royale britannique. Meghan Markle et le prince Harry sont de retour en Europe, pour quelques jours, après avoir fait leurs valises et déménagés en Californie, en Amérique, il y a deux ans. Mais évidemment, ce déplacement à un coût, et la duchesse et le duc de Sussex n'ont pas lésiné sur les moyens pour être sûrs de ne prendre aucun risque.

S'ils se sont rendus aux Pays-Bas - après un crochet au Royaume-Uni pour rendre visite à Elizabeth II -, c'est pour assister à la cérémonie d'ouverture des Invictus Games organisée le samedi 16 avril 2022. La compétition a été créée par le prince Harry en 2014 et le souverain, 37 ans met un point d'honneur à être là pour chaque session... quand celles-ci ne sont pas annulées ou reportées par la pandémie de Covid-19. Malheureusement, les amoureux ne sont pas incroyablement les bienvenus sur le territoire néerlandais.

Contrairement à toutes les têtes couronnées qui visitent le pays, Meghan Markle et le prince Harry ne seront pas reçus par le roi Willem-Alexander et la reine Maxima durant leur séjour, et ne seront pas hébergés dans une chambre du palais royal situé à La Haye comme le veut la tradition. Ils bénéficieront en revanche d'un système de protection réservé aux VVIP, c'est à dire aux Very Very Important People. Le couple Sussex sera accompagné, durant l'évènement, de sa propre équipe de sécurité, gérée par le spécialiste Gavin de Becker - qui coûte environ 8500€ par jour à lui seul -, ainsi que par le service de sécurité proposé par le pays selon les informations du journal The Sun.

Les parents d'Archie et Lilibet - qui resteront confortablement éloignés des stades de sport - auront ainsi accès à une communication directe avec les forces de l'ordre et le service d'urgence des Pays-Bas. Selon le Daily Mirror, un "processus d'extraction détaillé" a été élaboré en cas d'attaque terroriste, et Meghan et Harry auraient suivi un entraînement pour survivre en "environnement hostile". Espérons, tout de même, que l'évènement se déroule sans embûche...