Meghan Markle et le prince Harry : leur fille Lilibet bel et bien baptisée dans le plus grand secret ?

Depuis qu'ils se sont éloignés de la famille royale britannique, le prince Harry et son épouse Meghan vivent une vie plus secrète. Pour preuve, six mois après la naissance de leur fille Lilibet Diana, ils se sont enfin décidés à dévoiler son visage pour la toute première fois à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il était temps ! Les jeunes parents l'auraient également baptisée dans la plus grande intimité, un heureux événement dont ils réserveraient l'exclusivité...

C'est en tout cas ce que pense le Youtubeur britannique et expert royal Neil Sean. Dans une vidéo publiée ce mercredi 22 décembre 2021, ce dernier avance que Lilibet Mountbatten-Windsor, aurait bien été baptisée aux États-Unis. "Apparemment, cela pourrait devenir un chapitre des mémoires d'Harry, ajoute-t-il. Quand on y pense, il serait logique de mettre des photos comme ça, de découvrir les invités, la marraine, le parrain. Cela pourrait même être un argument de vente."

Le prince Harry s'est associé à la maison d'éditions Penguin Random House pour la publication de ses mémoires. Le livre est attendu pour la fin de l'année 2022. Le fils de Lady Diana et du prince Charles et petit-fils de la reine Elizabeth II y évoquera notamment son "engagement militaire qui l'a mené deux fois sur les lignes de front en Afghanistan, et ses joies de mari et de père". Nul doute que ses deux bambins, Archie et Lilibet, y feront une apparition remarquée.

Archie et sa petite soeur justement, passeront les fêtes avec leurs parents en Californie ! Le duc et la duchesse de Sussex n'auraient pas l'intention de se rendre au Royaume-Uni pour célébrer les réveillons de Noël et du Nouvel An avec la famille royale. La souveraine sera également privé de sa fille (la tante du prince Harry), la princesse Anne et son époux, Sir Timothy Laurence. Ce dernier a été testé positif à la Covid-19 s'est isolé dans sa résidence de Gatcombe Park, dans le comté de Gloucestershire. L'ancien vice-amiral de la marine royale britannique est une des victimes de la nouvelle vague de contamination qui secoue le Royaume-Uni. La reine Elizabeth II s'adapte et a décidé de passer les fêtes à Windsor plutôt que dans sa résidence de Sandringham, dans le comté de Norfolk.

La reine aurait pris elle-même cette "décision personnelle après mûre réflexion", décision qui "reflète une approche prudente". "Des membres de la famille viendront à Windsor pendant la période de Noël", a assuré un informateur proche de la couronne, selon qui "les précautions raisonnables et toutes les directives appropriées seront suivies".