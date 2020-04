Meghan Markle gênée par son premier rôle au cinéma ? Sa drôle de réponse

Interrogée sur le tout premier rôle pour lequel elle a auditionné, Meghan Markle a semblé quelque peu gênée en répondant : "Fille sexy numéro 1 dans 7 ans de séduction avec Ashton Kutcher." Mais c'est avec le sourire que la comédienne a ensuite confirmé avoir décroché ce rôle : celui d'une jeune femme qui, au début du film, prend place au côté d'Oliver dans le vol reliant Los Angeles à New York. Un personnage de jolie fille qui n'est pas sans rappeler celui qu'elle a joué dans le jeu Deal or No Deal, la version américaine de l'émission À prendre ou à laisser sur la chaîne NBC. En petite robe sexy et talons hauts, elle a tenu ce rôle durant près d'un an, entre 2006 et 2007.