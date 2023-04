Meghan Markle humiliée par Elizabeth II, la duchesse exclue d'un moment primordial par manque de confiance

On croyait tout savoir à propos du Mexgit, à force de livres et de divers documentaires. Mais la famille royale britannique est toujours pleine de surprises. En janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry avaient fait savoir au monde entier qu'ils souhaitaient abandonner leurs devoirs en tant que membres de la couronne anglaise. Ce qu'on ignorait, en revanche, c'est que la duchesse de Sussex, maman d'Archie et Lilibet, n'avait pas tellement eu son mot à dire au moment des négociations, fameux sommet de Sandrigham. Elle n'avait, à vrai dire, même pas été conviée, comme l'explique le spécialiste de la monarchie Robert Jobson dans le livre Our King Charles III - The man and The monarch, qui sortira le 13 avril 2023.

La reine a décidé que sa participation n'était pas nécessaire

Dans les extraits publiés par le Dailymail en avant-première, on apprend effectivement que cet échange a eu lieu entre la reine Elizabeth II, le prince Harry, le prince William et le prince Charles, devenu roi Charles III depuis. L'absence de Meghan Markle serait due à une décision prise par la souveraine, décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. "La reine a décidé que sa participation n'était pas nécessaire, et que le prince Harry suffirait à la représenter", peut-on lire dans le fameux ouvrage. Craignant que des micros avaient été installés dans la salle de réunion, la souveraine aurait carrément fait nettoyer les lieux en profondeur juste avant le sommet de Sandrigham.

Meghan Markle a bien tenté de s'imiscer dans les négociations de son propre destin en proposant une conversation vidéo... qui n'a pas été jugée "assez sûre" par Elizabeth II, et a été refusée. "Charles et William n'avaient pas les compétences pour détecter si celle-ci était en train d'être enregistrée ou ne sachant pas si Meghan n'était pas accompagnée d'un témoin invisible", précise Robert Jobson. Ceci n'était, il faut le dire, qu'une humiliation parmi tant d'autres. Pour autant, le prince Harry et son épouse ont bel et bien été invités à assister au couronnement du roi Charles III, qui aura lieu le 6 mai prochain. "Je peux vous confirmer que le duc a récemment reçu un email de la part du bureau de Sa Majesté, en rapport avec le couronnement, affirmaient récemment les représentants du couple au Times. La décision prise par le duc et la duchesse ne sera pas divulguée par nos soins dans l'immédiat".