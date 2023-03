VIDEO Archie, déjà un as de la musique : bouclettes rousses et voix fluette, les talents du fils d'Harry en images

Si vous pensiez qu'Archie, aîné de 3 ans de Meghan Markle et du prince Harry, allait marcher dans les pas de sa célèbre maman d'un point de vue professionnel, le jeune garçon semble, pour l'instant, prendre un tout autre chemin. Comme l'a repéré Télé Loisirs sur le site britannique Hello, ce n'est pas sur les plateaux de tournage mais bien avec la musique qu'Archie se sent plus à l'aise. C'est peut-être passé inaperçu mais ça s'est pourtant vu dans le documentaire Harry & Meghan que le couple a produit pour Netflix depuis son départ des premiers rangs de la famille royale.

Sur l'une des séquences évoquant la vie de famille du duc et de la duchesse de Sussex avec leurs enfants, des images inédites d'Archie sont dévoilées. Le petit bonhomme, qui a bien grandi depuis ses dernières apparitions officielles dans les bras de ses parents, prend place derrière un piano qu'il tente d'amadouer en poussant la chansonnette, dévoilant au passage ses charmantes bouclettes rousses. Certes, les notes et la justesse de la voix sont encore à travailler mais à commencer si jeune, Archie pourrait bien finir enfant prodige !

Meghan Markle n'apparaît pas dessus mais la scène n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle vécue il y a plusieurs dizaines d'années avec Diana, Harry et William. A l'époque, la princesse de Galles était filmée en 1985 dans un des salons d'une résidence Windsor, à Kensington. Ses deux garçons testaient, tout sourire, l'instrument en tapant franchement de leurs mains sur les touches. Force est de constater que la curiosité, c'est visiblement de famille !

Archie et Lilibet au couronnement ?

Quoiqu'il en soit, Archie devra sûrement attendre encore un peu et prendre quelques leçons avant de proposer ses services de pianistes pour animer des soirées ou des événements. Cette première fois derrière un clavier ne se fera pas au couronnement de son grand-père Charles III en tout cas. La cérémonie prévue le 6 mai prochain (date du 4ème anniversaire d'Archie également) n'est pas certaine de compter les Sussex pour l'instant.

L'invitation envoyée par mail par le roi Charles III, actuellement en Allemagne avec Camilla, à Harry et Meghan n'a pas encore obtenu de réponse. S'il est prêt à accorder une place à Archie et Lilibet lors de la procession et à leur laisser Frogmore Cottage pour leur venue malgré leur expulsion, Charles n'a pas encore accepté l'une des autres conditions imposées par son fils et sa belle-fille : à savoir une place sur le balcon de Buckingham après la procession et le retour au palais. Espérons que l'on connaisse la réponse avant le jour J.