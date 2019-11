Meghan Markle : Pourquoi la duchesse n'est-elle toujours pas britannique ?

Mariée depuis le 19 mai 2018, Meghan Markle n'est pourtant toujours pas reconnue comme une citoyenne du Royaume-Uni. Une petite vengeance de la reine Elisabeth II amère du train de vie un peu trop fastueux de l'épouse de son petit-fils le prince Harry ? Pas si vite !

Selon le Daily Mail, la loi stipule tout simplement qu'il faut attendre trois ans de mariage avant d'avoir l'honneur d'obtenir la nationalité britannique. D'ailleurs, le palais de Kensington a indiqué que la maman d'Archie ne bénéficierait pas de traitement de faveur. Une proche de la duchesse de Sussex a déclaré à ce sujet : "Cela peut sembler extraordinaire, étant donné qu'elle est mariée au petit-fils de la reine depuis 18 mois, mais elle accepte la procédure comme elle est."

L'ex-actrice américaine de la série Suits aurait fait sa demande juste après ses fiançailles avec le prince Harry en novembre 2017. Pour pouvoir être considérée comme une citoyenne britannique, une enquête méticuleuse sera réalisée. Tout d'abord, un test (à 50 livres sterling) doit être réussi. Il comprend des questions de connaissances sur les traditions et coutumes britanniques ainsi qu'un test oral pour vérifier que le candidat maîtrise l'anglais, le gallois et le gaélique écossais.

De plus, il est interdit de passer plus de 270 jours à l'étranger durant les trois années consécutives à la demande. Les petits week-ends aux États-Unis devront donc être réalisés avec parcimonie pour Meghan.... Selon le Daily Mail, des conversations par courrier électronique et par téléphone, des photos de vacances peuvent aussi être demandées pour prouver que le mariage est bien réel. En tout, une demande de citoyenneté est estimée à la coquette somme de 1330 livres sterling. Une bagatelle pour l'épouse du prince. Encore un peu de patience, Meghan ne devrait attendre plus qu'un an avant de pouvoir (enfin) obtenir le précieux sésame.