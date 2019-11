Meghan Markle : Ce secret très bien gardé et révélé par Serena Williams...

Serena Williams devrait faire plus attention lorsqu'elle parle. La championne de tennis de 38 ans a laissé échapper que Meghan Markle a voyagé à New York en septembre dernier avec son fils de quatre mois, Archie, afin d'assister à l'un de ses matches de l'US Open. La duchesse de Sussex n'aurait raté pour rien au monde la finale qui opposait sa meilleure amie à Bianca Andresscu.

C'est lors d'une interview à Access Hollywood que Serena William en a trop dit. "Elle a voyagé tout ce long trajet avec un nouveau-né uniquement pour me voir jouer à New York, puis est repartie et a pris l'avion toute la nuit. Je n'aurais probablement jamais pu faire ça", a-t-elle expliqué, le 7 novembre 2019.

À l'époque, tout portait à croire que Meghan Markle avait laissé le petit Archie à la maison, à Frogmore Cottage avec son papa, le prince Harry. Serena Williams vient donc de compromettre un petit secret de la famille royale. En réalité, Meghan aurait emprunté un vol commercial au départ de Londres, parti à 9 heures du matin et arrivé à New York à midi, comme le précise le Daily Mail.

Plus qu'une prise de risques ou des trajets peut-être un poil trop longs pour un bébé de 4 mois, Serena Williams y voit un grand geste d'amitié. "Ça montre à quel point elle est fantastique et ce n'est qu'une des choses qu'elle a pu faire pour moi. Je peux l'appeler, lui envoyer des message à tout moment, en pleurant, elle est toujours là. Qu'importe ce qu'elle vit, elle prend du temps pour me répondre. Elle est géniale", a ajouté la mère de famille.

Mais alors, pourquoi Meghan Markle aurait voulu garder ce petit secret pour elle ? Une source royale aurait en partie la réponse.

Après la petite polémique de son imposante baby shower (estimée à 500 000 dollars) de New York avant la naissance de Archie, Meghan aurait voulu garder le profil bas lors de sa deuxième virée américaine. "Après la fanfare de son voyage pour sa baby shower de deux jours, où les paparazzi la suivaient partout, devant son hôtel, photographiaient ses amis... il semblerait que Meghan ait retenu la leçon. Elle était à New York pour soutenir Serena et était déterminée à rester sous les radars", a-t-il expliqué à Page Six.