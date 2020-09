Meghan Markle recycle sa penderie de duchesse : nouveau look Zoom réussi

Pour cette visioconférence, la maman d'Archie (1 an) s'est choisi un look particulièrement à propos en misant sur un top en soie et un blazer blanc, certainement son modèle Altuzarra, qu'elle avait déjà porté lors des Invictus Games de Sydney en 2018. À l'image de sa belle-soeur Kate Middleton, Meghan Markle recycle elle aussi certaines pièces de son dressing, surtout lorsqu'il s'agit de vêtements indémodables !