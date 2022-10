Meghan Markle : Ses bijoux de luxe font scandale, un prince saoudien mêlé à l'affaire...

Ce ne sont pas les révélations qui manquent du côté de Meghan Markle et du prince Harry depuis la sortie du livre de Valentine Lowe. Dans Courtiers : The inside story of the Palace power struggles, le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas vraiment bonne réputation. L'ancienne actrice de Suits est notamment pointée du doigt pour avoir porté une paire de boucles d'oreilles dont l'origine est des plus suspectes.

Au fil des pages, Valentine Lowe, expert royal, a recueilli les témoignages de membres du personnel de Meghan Markle et Harry du temps où ils étaient encore des membres actifs de la monarchie britannique. L'un d'eux affirme, dans des extraits publiés par le Daily Mail, que Meghan Markle a porté à plusieurs reprises des boucles d'oreilles, certes magnifiques, mais offertes par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à l'occasion de son mariage avec le prince Harry. Le prince était soupçonné d'avoir tué le journaliste opposant Jamal Khashoggi. Pour une duchesse à fond derrière les droits de l'Homme, l'anecdote est cocasse.

Une question occupe alors tous les esprits : Meghan Markle était-elle au courant de la provenance de ces boucles et si oui, a-t-elle fait semblant de l'ignorer ? Nul ne le sait mais un détail met la duchesse dans une position délicate. Fervente lectrice de journaux d'actualité, Meghan Markle avait affirmé lire très régulièrement le sérieux The Economist, dans lequel l'affaire de l'assassinat du journaliste par le prince saoudien a été traitée. Si l'on suit les confidences de la maman d'Archie (3 ans) et Lilibet, (1 an), Meghan Markle était donc au courant des potentiels agissements du prince. Pourquoi donc a-t-elle accepté de porter l'un de ses cadeaux ?

L'un des membres du personnel de Meghan et Harry a révélé que tous s'étaient mis d'accord : "Nous avons pris la décision de ne pas en parler à Meghan et Harry, par peur de leur réaction." Une phrase qui confirme le comportement malsain et déplacé du couple à l'égard de son personnel. Les avocats de Meghan avaient quant à eux affirmé que leur cliente n'avait aucune idée du degré d'implication du prince dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Reste à savoir si Meghan acceptera un jour de revenir sur le sujet et de s'exprimer une bonne fois pour toutes sur le scandale.