Meghan Markle : Son évolution beauté, d'actrice américaine à duchesse naturelle

Juste avant qu'elle ne rencontre le prince Harry au printemps 2016, Meghan Markle s'est tout de même laissée aller à quelques mises en beauté travaillées : plus assurée en tant qu'actrice, mais aussi blogueuse lifestyle avec son site populaire The Tig, la jolie brune a osé les lèvres rouges ou le regard charbonneux lors d'apparitions à la télévision américaine.

Une duchesse au naturel

Pour l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry en novembre 2017, la mise en beauté de la future duchesse de Sussex annonçait la couleur : place au naturel. Un look qu'elle maîtrisait déjà à la perfection, tant et si bien qu'il lui est arrivé de réaliser elle-même son propre maquillage pour des sorties officielles. Malgré tout, pour son fastueux mariage, Meghan Markle a fait appel au talent de son maquilleur préféré : l'Américain Daniel Martin. "Je savais ce qu'elle aimait et ce qu'elle n'aimait pas. Nous avons échangé des photos Pinterest par messages", a-t-il expliqué au podcast Gloss Angeles en août 2019.

Depuis, la maman du petit Archie (né en mai 2019) continue de miser sur un maquillage simple et lumineux, se contentant de forcer le trait de crayon autour des yeux ou d'ajouter un fard irisé pour un look du soir. Le jour, fards bruns, poudre bronzante, blush rosé, cils XL, eye-liner et bouche légèrement glossée restent ses favoris.