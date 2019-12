Meghan Markle : Son régime vegan pour perdre ses kilos de grossesse

Les Sussex se préparent activement à fêter le premier Noël d'Archie. Après un Thanksgiving en famille côté américain, ils s'apprêtent à prendre encore plus de distance en séchant le traditionnel dîner de la famille royale d'Angleterre. Meghan Markle, qui a été élue Personnalité la plus influente de la mode, reçoit toutefois un soutien non négligeable en Grande-Bretagne : le magicien qui lui a fait perdre ses kilos de grossesse.

Cet homme, c'est Ross Barr, son acupuncteur installé à Londres. Interrogé par le Times, le praticien a raconté comment il avait aidé la duchesse de Sussex à se "reconstituer et à se restaurer" après la naissance d'Archie en mai dernier. Grâce à sa "Mama support box", il a aidé Meghan Markle a "reconstituer tout ce qu'elle a perdu lors de l'accouchement".

Dans cet boîte livrée à domicile, on peut trouver des bouillons végétaliens, des boissons toniques, des superaliments et un oreiller d'aromathérapie à la lavande pour détendre les muscles autour des yeux, afin d'atteindre un état plus profond de relaxation. Selon Ross Barr, si "la mère qui s'occupe de l'enfant est restaurée, cela a des répercussions sur l'enfant". Dans la box, il y a également des "boissons gazeuses de kefir sans lactose". Ces produits permettraient de donner "une alimentation optimale à la mère pendant et après la grossesse" et "complètent la production de lait maternel".

Présenté à Meghan Markle par une "connaissance commune", Ross Barr s'occupe d'elle depuis plusieurs années. Avant l'accouchement, il aurait également utilisé l'acupuncture pour "augmenter le flux sanguin vers l'utérus" de Meghan, pendant sa grossesse. En 2015, l'ex-star de la série Suits a déclaré qu'elle "croyait à l'acupuncture depuis longtemps" : "J'avais des migraines persistantes pour lesquelles j'ai été hospitalisée, et l'acupuncture a changé ma vie."

Avant leur mariage,Harry et Meghan se seraient tous deux rendus dans le cabinet de Barr, qui propose des séances de 45 minutes coûtant entre 90 et 120 livres sterling selon les prestations.