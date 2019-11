Meghan Markle : Une de ses créatrices de mode préférées agressée à la hache

Cette semaine, Meghan Markle s'était déjà retrouvée au coeur d'une polémique à cause de Stella McCartney. Voilà qu'une autre de ses créatrices de mode préférées fait aujourd'hui la une des médias. Amanda Wakeley a été agressée à la hache en plein Londres par deux hommes masqués.

Le drame s'est produit dans la matinée du mercredi 13 novembre 2019 dans le quartier de Chelsea Harbour, à Londres. Aux alentours de 9h30, Amanda Wakeley montait à bord de sa Porsche quand deux hommes, le visage masqué sous leur casque de moto et qui avaient crevé les pneus du véhicule, l'ont approchée. Ils l'ont menacée et ont tenté de lui dérober son sac à main et sa montre. La victime, qui s'est d'abord défendue, a fini par céder quand ses agresseurs ont sorti une hache.

"Elle n'est pas blessée, mais naturellement elle est sous le choc, a écrit son compagnon Hugh Morrison sur Instagram après l'attaque. La police a été géniale, mais elle dit que ça arrive cinq à six fois par jour dans le quartier royal de Kensington et Chelsea. Il y avait beaucoup de témoins et les forces de l'ordre pensent que les malfaiteurs seront arrêtés." Amanda Wakeley a eu le courageux réflexe de prendre en photo ses agresseurs au moment de leur fuite. La plaque d'immatriculation de leur deux-roues apparaît sur l'image.

Amanda Wakeley est la créatrice et directrice artistique de sa propre marque de vêtements de luxe. Elle compte plusieurs membres de la famille royale britannique parmi ses clientes. Les duchesses Kate Middleton et Meghan Markle ont fait plusieurs apparitions publiques dans l'une ou l'autre de ses tenues.